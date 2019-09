Billiger Parken am Luxemburger Flughafen

Ob bei Mieten oder Grundnahrungsmitteln wie Brot – Luxemburg hat in den vergangenen Wochen mit hohen Preisen Schlagzeilen gemacht. In diesem Fall kann das Großherzogtum mal mit dem günstigsten Preis auftrumpfen: Die Tarife am Luxemburger Flughafen gehören zu den günstigsten in der Region.

Zu diesem Ergebnis kam eine Studie von Lux-Airport, die dem Verkehrsministerium vorliegt, wie François Bausch (déi gréng) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage mitteilte.

Besser parken

Lux-Airport hat darin die Preise der Parkhäuser an den Flughäfen Brüssel Charleroi, Frankfurt-Hahn, Saarbrücken und Luxemburg verglichen. In den vier möglichen Kategorien war Luxemburg entweder am günstigsten oder unter den günstigen Parkhäusern.

In der Kategorie Drop off sind die ersten Minuten in Luxemburg gratis, danach kosten 15 Minuten 2,50 Euro. Hier ist Brüssel mit 20 Euro am teuersten. In der Kategorie Indoor kostet eine Woche in Luxemburg 85 Euro, in Frankfurt-Hahn dagegen 158 Euro.

(L'essentiel)