«Unser Vorteil kann die Aufgabe von morgen sein»

Einige Wochen nach der Vorstellung des Haushaltsplans 2022 hat der Nationale Rat für öffentliche Finanzen (CNFP) am Montag seine Analyse zum Stabilitäts- und Wachstumsprogramm der Regierung vorgelegt. «Das aktuelle haushaltspolitische Lagebild ist auf dem richtigen Weg», erklärte CNFP-Präsident Marc Wagener. Der Rat hat demnach «keine konkreten Empfehlungen ausgesprochen». Dennoch kritisiert die CNFP einen Mangel an Transparenz bei der Darstellung der Haushaltsperspektiven. So bemängelt er etwa die fehlende Übersicht zu den Staatsanleihen oder den Finanzdaten der Sozialversicherung.

Dennoch hat Luxemburg laut Wagener «die Krise im Jahr 2020 gut überstanden, dann eine solide Erholung im Jahr 2021 erlebt, während das Wachstum im Jahr 2022 weiterhin solide sein dürfte». Der Grund dafür sei die Struktur der Wirtschaft des Großherzogtums, zumal «der Dienstleistungssektor 87 Prozent der Wertschöpfung ausmacht, im Vergleich zu etwa 75 Prozent auf europäischer Ebene». Diese Arbeitsplätze seien a priori leichter auf die Telearbeit umzustellen. Zudem «war das Finanzwesen dieses Mal eher eine Lösung als der Ursprung der Krise», erklärte er.

«Unser heutiger Vorteil kann die Herausforderung von morgen sein»

Eine der Herausforderungen für die kommenden Monate bleibt die Überwindung der Krise. «Im Moment gibt es einen erneuten Anstieg an Neuinfektionen, was die wirtschaftliche Entwicklung kurzfristig beeinträchtigen könnte», sagte Wagener. Längerfristig liege die Herausforderung allerdings eher in einer alternden Bevölkerung, die ein hohes Risiko in Bezug auf die Renten- und Gesundheitskosten darstelle.

Das Großherzogtum profitiere derzeit «von seiner Demografie und der Dynamik des Arbeitsmarktes», also «einer jungen Erwerbsbevölkerung, die viel beiträgt, aber wenig aus dem System herauszieht». In den nächsten 20 Jahren werde sich dies jedoch ändern, denn auch diese Menschen «könnten eines Tages Leistungen benötigen», betonte er und fügte hinzu: «Unser heutiger Vorteil kann die Aufgabe von morgen sein.»

(jg/L'essentiel)