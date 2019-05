Wenige Arbeitnehmer erhalten Sachleistungen

Im Jahr 2018 bezogen 26 Prozent der in Luxemburg ansässigen Arbeitnehmer zusätzliche Sachleistungen von ihrem Arbeitgeber. Das geht aus einer Studie hervor, die Statec am Freitagmorgen vorlegte. Für die Arbeitgeber seien Sachleistungen eine gute Möglichkeit, Mitarbeiterbindung aufzubauen. Zu diesen Zusatzleistungen gehören auch Essensgutscheine oder kostenlose Mahlzeiten in der Kantine. 18 Prozent der Arbeitnehmer profitierten im vergangenen Jahr davon. Acht Prozent konnten einen Firmenwagen auch privat nutzen, fünf Prozent bekamen einen Parkplatz gestellt oder die Parkgebühren erstattet und bei vier Prozent übernahm der Arbeitgeber die Internet- oder Telefonrechnung. 0,3 Prozent der Mitarbeiter hatten Anspruch auf Firmenwohnungen.

Mitarbeiter werden in Bezug auf diese Leistungen nicht gleich behandelt, wie Statec hervorhebt. So erhielten 48 Prozent der Führungskräfte im vergangenen Jahr Sachbezüge, bei den normalen Angestellten waren es 33 Prozent, bei Verwaltungsangestellten 26 Prozent und bei Arbeitern 12 Prozent. So haben beispielsweise 35 Prozent der Führungskräfte Anspruch auf einen Firmenwagen und nur drei Prozent der Arbeiter. Bei den Essensgutscheinen stehen Arbeiter mit 28 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Angestellten (24 Prozent) und Führungskräften (23 Prozent).

Kosten der Firmenwagen sind «marginal»

Laut der Studie herrschen auch zwischen den Geschlechtern eklatante Unterschiede: Nur 21 Prozent der weiblichen Mitarbeiter haben Anspruch auf Sachleistungen, bei den Männern sind es demgegenüber 31 Prozent. Firmenwagen sind bei Männern doppelt so verbreitet wie bei Frauen. Dieses Phänomen steht im Zusammenhang mit anderen Ungleichheiten, da zwei Drittel der Führungskräfte Männer sind.

Außerdem beziehen Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen (CDD) viermal seltener Sachleistungen vom Arbeitgeber als Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag (CDI). Nur ein Prozent der Mitarbeiter mit befristetem Vertrag hat Anspruch auf einen Firmenwagen. Mitarbeiter großer Unternehmen werden darüber hinaus stärker begünstigt: 29 Prozent der Mitarbeiter in einem Unternehmen mit 50 oder mehr Angestellten haben 2018 Sachleistungen bezogen, gegenüber 24 Prozent in kleineren Unternehmen. Nach Statec-Angaben verursachten die Sachbezüge 2017 durchschnittlich 1,4 Prozent der gesamten Lohnkosten. Davon wiederum entfielen 0,3 Prozent auf Firmenwagen. Ein Aufwand, den der Statec als «marginal» bezeichnet.

(jw/L'essentiel)