Benzin wird am Samstag günstiger

Der Preis für Benzin an den Zapfsäulen im Großherzogtum sinkt ab Samstag. Das teilt das Energieministerium am Freitag in Luxemburg mit. Danach wird der Liter Sprit der Sorte Super 95 (E10) ab Mitternacht 1,099 Euro kosten. Das entspricht einer Preissenkung um 1,3 Cent.

Für Super 98 und Diesel ergeben sich nach dieser Mitteilung keine Änderung. Super 98 kostet derzeit 1,169 Euro je Liter, Diesel schlägt mit 0,919 Euro für den Liter zu Buche.

(L'essentiel)