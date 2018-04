«Blutregen» könnte auf Luxemburg niederprasseln

Im Frühjahr kommt es oft vor, dass die Konzentration von Sahara-Sand in der mitteleuropäischen Luft besonders hoch ist. Der feine Staub wird dabei in hohen Luftschichten von Nordafrika bis in unsere Breiten geweht. Zurzeit ist das auch im Großherzogtum der Fall. Zu sehen ist der Staub vor allem auf Autos.

Bleibt es trocken, zaubert der Staub besonders schöne Sonnenauf- und untergänge an den Horizont, wenn sich das Licht in den kleinen Partikeln in der Luft bricht. Kommt es aber zu Schauern oder Gewittern, wäscht der Regen den Sand aus der Luft. Am Boden bekommt das Wasser dann eine rötlich-braune Farbe. Im Volksmund nennt man das «Blutregen». Im Mittelalter kam diesem Wetterphänomen eine besondere Bedeutung zu. Die Menschen glaubten, dass bei «Blutregen» Unheil droht.

Wie der private luxemburgische Wetterdienst Météo Boulaide vorhersagt, stünden in Luxemburg am Samstagnachmittag die Chance auf Blutregen gut. Dann soll es nämlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit geben, dass es regnet. «Natürlich kann es schon vorher nass werden – in Form eines lokalen Gewitters», so die Wetterfrösche.

