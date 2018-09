Großherzogtum bekommt neues Krisenzentrum

Im Jahr 2016 gründete die Regierung das Hochkommissariat für nationale Sicherheit (HCPN). Bis 2021 wird es von einem nationalen Krisenzentrum aus operieren können. Letzteres existiert im Umkreis des Schlosses Senningen und wird von der Regierung für verschiedene Gipfeltreffen und internationale Interviews genutzt. «Wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe, brauche ich alle Informationen», sagt Premierminister Xavier Bettel. «Im Krisenzentrum von Schloss Senningen sind die Kommunikationsmittel jedoch recht rudimentär. Als das erste Zentrum gegründet wurde, bin ich mir nicht einmal sicher, ob die Laptops bereits existierten».

Das neue Krisenzentrum wird daher in jeder Situation effektiver sein. «Krisen können ein Problem in Cattenom sein, Angriffe, Überschwemmungen oder Epidemien», sagte der Regierungschef. «Niemand ist immun gegen eine Krise. Daher ist es wichtig, einen Ort zu haben, an dem wir das HCPN mit angemessenen Büros haben und an dem wir uns treffen können, mit Kommunikationsmitteln zusammenzuarbeiten, um besser mit dem Ort verbunden zu sein, an dem sich die Situation entwickelt, für die wir eine Entscheidung treffen müssen, die immer sehr schwierig ist».

16,5 Millionen Euro

Die Dienste des HCPN und die 36 Mitarbeiter, die den Schutz des Landes gewährleisten, sind derzeit auf vier Standorte verteilt. Ihre Aufgabe, die im Krisenfall von zentraler Bedeutung ist, besteht vor allem in der Koordinierung der Operationen. «Das Hochkommissariat hat keine operative Rolle wie die Rettungsdienste oder die Polizei», erklärt Luc Feller, Hochkommissar für nationalen Schutz. «Seine Aufgabe ist es, die Maßnahmen zwischen den verschiedenen Abteilungen zur Lösung der Krise zu koordinieren. Das Gesetz sieht vor, dass wir bei jeder größeren Krise eingreifen, die dringende Entscheidungen erfordert».

Alle am Krisenmanagement Beteiligten werden sich daher im Krisenzentrum treffen können, um die Entwicklungen zu verfolgen. «Viele Dienste müssen einbezogen werden, unabhängig von der Art der Krise», sagt Luc Feller. Das Krisenzentrum wird «einen sicheren Ort bieten, an dem wir uns treffen können, um zu versuchen, die durch die Krise verursachten Schäden so weit wie möglich zu begrenzen». In Abstimmung mit dem Infrastrukturministerium von François Bausch wird das neue Krisenzentrum den historischen Standort Senningen respektieren und den Umweltbedürfnissen gerecht werden. Dafür wird ein Budget von 16,5 Mio. € erforderlich.

(jw/L'essentiel)