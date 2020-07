Fußgänger in Rümelingen stirbt nach Unfall

Ein 61-jähriger Fußgänger ist am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Grand-Rue in Rümelingen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilt, sind an der Kreuzung Grand-Rue und Rue du Cimetier zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Unfallfahrzeuge ist dabei auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert worden. Der 61-Jährige wurde dort von dem Fahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später an den Folgen seiner Verletzungen verstorben ist. Die Beamten berichten in ihrer Mitteilung weiter, dass eine Passantin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet hat. Nach der Unfallaufnahme fehlte von der Helferin allerdings jede Spur. Die Polizei bittet die Frau daher, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Dienststelle in Kayl in Verbindung zu setzen. Neben dem 61-Jährigen gab es einen weiteren leicht Verletzen bei dem Unfall.

Die Grand-Rue war vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung in Richtung Esch/Alzette führte über Tetingen und Kayl. Gegen 13.10 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet.

N33 Rumelange, Grand-Rue entre rond-point Rumelange - Gare et Rue du Cimetière

dans les deux sens accident, automobilistes avec des connaissances locales sont priés d'éviter le secteur, barré #ACL_N33 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 14, 2020

(L'essentiel)