Was kommt Heiligabend auf den Tisch?

170 Nationalitäten leben in Luxemburg zusammen. In den Küchen des Landes brutzeln daher ganz unterschiedliche Gerichte. Einige Familien haben uns verraten, was Heiligabend bei ihnen auf den Tisch kommt.

«Wir versammeln uns um den Raclette-Grill. Das ist so schön gesellig», erklärt Lynn, die nach «Luxemburger Art» feiert. «Bei uns dreht sich alles um die «Consoada» (Sylvester). Wir essen gedämpften Kabeljau mit Kartoffeln und Kichererbsen», sagt Carla Ramos, eine portugiesische Mutter.

Für Familie Fillipino sieht das Weihnachtsmenü so aus: «ein Braten, Lasagne und Tagliatelle». Wir beginnen um 13 Uhr mit dem Essen und verlassen den Tisch eigentlich den Tag nicht mehr», lacht die Familie und findet, das sei eben «typisch italienisch».

Und zum Dessert gibt es...

Portugiesen backen traditionell den Bolo Rei, einen kronenförmigen Kuchen, der mit kandierten Früchten verziert wird. Viele Italiener können nicht auf die Panetonne, ein mit Rosinen gefülltes Brioche, verzichten. Für die kapverdische Gemeinschaft ist es der Grogue, ein Zuckerrohrschnaps, der nicht fehlen darf.

Und wann kommen die Geschenke – vor dem Essen, zwischendurch oder erst danach? Auch da hat jede Familie ihre eigene Tradition. Am längsten müssen sich wohl die Spanier gedulden. «Wir öffnen die Geschenke erst am Dreikönigstag, also dem 6. Januar. Als ich klein war, fand ich das richtig nervig», lacht Melina, eine junge Grafikdesignerin.

(Ana Martins/L'essentiel)