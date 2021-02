« Suizid ist nach wie vor ein relatives Tabu »

In Luxemburg haben 15,2 Prozent der Zwölf- bis 18-Jährigen bereits ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Mehr als ein Viertel der Menschen (28 Prozent) haben sich schon so traurig oder verzweifelt gefühlt, dass sie ihre üblichen Aktivitäten eingestellt haben. Ein Problem, das nicht auf die Pubertät beschränkt ist. Tatsächlich haben 21,5 Prozent der 25- bis 64-Jährigen depressive Symptome, jeder Zehnte der 50-Jährigen und Älteren hatte schon einmal Suizidgedanken. Darüber hinaus fühlte sich fast die Hälfte (48,3 Prozent) der über 50-Jährigen im Monat vor der Umfrage traurig oder deprimiert. Diese beunruhigenden Daten sind Teil des Evaluierungsberichts des Nationalen Suizidpräventionsplans, der am Dienstagmorgen vorgestellt wurde.

Die gute Arbeit des CIP



Der Bericht hebt die gute Arbeit des Zentrums für Information und Prävention (CIP) hervor. Sie informiert und sensibilisiert unter anderem durch ihre Kampagnen zu Depressionen und Angstzuständen. Das Zentrum unterstützt depressive oder suizidgefährdete Menschen und deren Angehörige, Hilfe zu finden. Diese Informationen finden Sie auf der CIP-Website unter prevention-suicide.lu Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Nach den jüngsten Zahlen nahmen sich 58 Menschen im Jahr 2018 das Leben, verglichen mit 66 im Jahr 2017, 61 im Jahr 2016 und 81 im Jahr 2015, dem Jahr, in dem der Nationale Plan ins Leben gerufen wurde. Während die Sterblichkeitsrate durch Selbstmord tendenziell sinkt, zeigt der Bericht Schwachstellen in der nationalen Politik zur Bekämpfung dieser Geißel auf. «Einer der größten Schwachpunkte ist die Frage des Zugangs zur Versorgung», sagt Véronique Louazel, die Autorin des Berichts. «Suizidprävention ist mit der frühestmöglichen Behandlung verbunden. Hier liegt ein echtes Manko vor.» Demnach wären bessere Informationen nötig, etwa über Anlaufstellen für Personen mit Suizidgedanken oder Depressionen sowie flexiblere und reaktionsschnellere Erkennungswege.

« Suizid ist nach wie vor ein relatives Tabu »

Obwohl mehr als tausend Fachkräfte an vorderster Front geschult wurden, um eine Neigung zum Suizid zu erkennen, müssten solche Schulungen fortgesetzt und verstärkt werden. Bis heute galten 85 Prozent dieser Schulungen den Arbeitnehmern aus dem medizinisch-sozialen Bereich. Der Bericht empfiehlt, diese in Zukunft auch freien Gesundheitsberufen (wie Ärzte, Physiotherapeuten oder Krankenschwestern) oder Personen anzubieten, die in der somatischen Pflege tätig sind, etwa diejenigen, die Patienten nach einem Unfall im Krankenhaus betreuen.

Diese Schulungen sollten sich auch an Lehrer richten. Denn Louazel benennt in ihrem Bericht andere große Schwachstellen: Demnach gebe es zwei «gefährdete Sektoren: Schule und Wirtschaft. Es gibt noch viel zu tun», um Selbsttötungsabsichten besser erkennen zu können. «Das sind Bereiche, die schwer zu fassen sind, und Suizid ist nach wie vor ein relatives Tabu», heißt es in dem Bericht, der empfiehlt, «ein der psychischen Gesundheit förderliches Umfeld in Unternehmen und Schulen zu entwickeln». Ein weiteres Manko des Plans ist, dass elf der 33 Maßnahmen, die Louazel umsetzen wollte, noch nicht umgesetzt wurden, da es an Ressourcen für eine gute interministerielle Koordination fehlt.

Die gute Nachricht: Durch den Präventionsplan konnte das Problem entstigmatisiert werden, etwa durch Informationen für die Öffentlichkeit, Leitfäden und spezielle Kampagnen zum Thema Depression. Für Gesundheitsministerin Paulette Lenert ist der Bericht, der auch in der Abgeordnetenkammer diskutiert werden soll, außerdem «eine gute Grundlage, um über unser Vorgehen in dieser Frage zu diskutieren». Die psychische Gesundheit müsse daher im nächsten Nationalen Gesundheitsplan «selbstverständlich berücksichtigt werden».

(jw/L'essentiel)