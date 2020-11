Viele Unternehmen agieren wegen Covid nur auf Sicht

Reduzierte Öffnungszeiten oder gezielte Betriebsschließungen: Eine Woche nach Einführung der Ausgangssperre und noch bevor alle sich daraus ergebenden Auswirkungen nachvollziehbar sind, hat die Regierung auf ihrer Sitzung an diesem Freitag nicht ausgeschlossen, an weiteren Schrauben zu drehen – zumal sich die Gesundheitssituation nicht maßgeblich verbessert hat.

Doch eben jene Unsicherheit ist für die Unternehmen derzeit eine Last. «Wir leben von Tag zu Tag», sagt Cédric Berlier-Laurançon, Store Manager von Saturn Belval,« wir hoffen, weitere Einschränkungen vermeiden zu können, aber je später die Entscheidungen kommen, desto mehr werden sie das Geschäft gefährden.» Auch, weil der «Black Friday» am 27. November und die Feiertage, die etwa zehn Prozent des Jahresumsatzes ausmachen, näher rücken. «Wenn eine Eindämmung beschlossen wird, fürchte ich für uns, dass es dann schon zu spät ist. Viele werden in wenigen Wochen ihre Einkäufe online getätigt haben». Auch Bestellungen und Marketingkampagnen müssten bis zur letzten Minute verschoben werden.

Im Baugewerbe ist die Angst vor dem Lockdown geringer. «Unsicherheit ist definitiv da», so Patrick Koehnen vom Verband der Hoch- und Tiefbauunternehmen, «aber wir gehen davon aus, dass, wie anderswo auch, die Baustellen nicht geschlossen werden». Die Horesca ihrerseits «verlässt sich auf das Gesundheitsministerium». Aber der Verband rät seinen Mitgliedern, «die Bestände intelligent zu verwalten, indem sie für zwei oder drei Tage statt für eine Woche einkaufen», sagt Generalsekretär François Koepp, denn «im März ging es sehr schnell».

