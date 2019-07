«Es geht bloß um einige Tausend Menschen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die italienische Regierung teilte am Mittwochabend mit, sie wolle die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache ausbauen. Die EU unterstützt die Zusammenarbeit mit Libyen. Diese Kooperation ist allerdings hoch umstritten.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sprach sich am Donnerstag in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt dafür aus, dass die europäische Union selbst eine EU-Seerettungsmission im Mittelmeer starten solle, um Flüchtlinge und Migranten vor dem Ertrinken zu retten. Anschließend sollten die Menschen auf die EU-Staaten aufgeteilt werden. «Es geht hier nicht um Hunderttausende oder Zehntausende, sondern lediglich um einige Tausend Menschen im Jahr. Wer schutzbedürftig ist, soll nach einem vorher festgelegten Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft eines Landes orientiert, auf alle 28 EU-Staaten verteilt werden.»

Tödliche Luftangriffe auf libysche Lager

Eine Kritik an der europäischen Zusammenarbeit mit Libyen lautet, dass die Menschen, die auf dem Mittelmeer gefasst werden, in libysche Lager zurückgebracht werden. Dort droht ihnen aber Misshandlung.

«Die Europäer bilden die libysche Küstenwache im Rahmen der Mittelmeermission «Sophia» aus. Darum haben wir natürlich eine Verantwortung dafür, was die libysche Küstenwache mit den Menschen, die zuvor im Mittelmeer gerettet wurden, macht», sagte Asselborn.

Anfang Juni, nach einem tödlichen Luftangriff, erwog die libysche Regierung selbst die Schließung der Lager. Es liege außerhalb der Möglichkeiten der Regierung, diese gegen Angriffe von Kampfflugzeugen zu schützen, hieß es von der Regierung. In dem Land herrscht Bürgerkrieg.

Migranten human betreuen

Asselborn sagte dazu in dem Interview mit der Welt: «Nach meinen Informationen waren die Migranten in einem Militärlager untergebracht. Ziel des Raketenbeschusses waren wohl nicht die Migranten, sondern die Waffendepots der Regierung.» Er drängt daher darauf, Migranten in Lagern unterzubringen, die von Einrichtungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) betrieben werden.

«In Libyen werden dringend etwa sechs Aufnahmelager für jeweils tausend Migranten benötigt. Diese Lager sollten nur vom UNHCR und IOM verwaltet werden. Die libysche Regierung sollte endlich erlauben, dass Lager unter dem Dach von UNHCR und IOM aufgebaut werden können, damit die Migranten human betreut werden und sicher sind.»

