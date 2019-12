Brezeln können Metallfäden enthalten

Die Luxemburger Lebensmittelbehörde wurde am Freitag über das europäische Schnellwarnsystem (RASFF) darüber informiert, dass sich in dem Produkt «Laugenbrezel, geschnitten» der Marke Hiestand möglicherweise mit Metallfäden befinden können. Die Brezeln wurden in den Esso-Tankstellen in Remerschen, Düdelingen, Steinfort, Echternach und Heiderscheid zwar aus den Regalen genommen, allerdings teilweise bereits verkauft. Es wird geraten das Produkt nicht zu verzehren.

Die betroffenen Brezeln haben das Mindesthaltbarkeitsdatum 29. März 2020 und 26. Mai 2020 und wurden zwischen dem 1. Oktober und 28. November 2019 produziert.

(L'essentiel)