Regen und Kälte helfen Luxemburgs Grundwasser

Der verregnete Monat Mai, den wir gerade erleben, führt nicht zu einer Übersättigung und einem möglichen Überlaufen des Grundwassers. «Der Eindruck, dass es in den letzten Tagen und Wochen besonders viel und stark geregnet hat, ist rein subjektiv», teilt das luxemburgische Wasserwirtschaftsamt auf Anfrage mit.

In Wirklichkeit habe die Regenmenge, die seit Anfang Mai gefallen ist, 50 Liter pro Quadratmeter betragen. Durchschnittlich seien es hierzulande aber 75 Liter pro Quadratmeter. «Nichtsdestotrotz helfen die Regenmengen in diesem Jahr, die Bodensättigung auf einem guten Niveau zu halten», so die Behörde weiter.

«Da es recht kalt ist, spielt die Verdunstung eine geringere Rolle»

Die Neubildung von Grundwasser sei in Zeiträumen, in denen sich die Vegetation entwickelt, generell extrem niedrig ist. Die kühlen Temperaturen in diesem Jahr sorgen aber dafür, dass weniger Wasser verdunstet. «Da es recht kalt ist, spielt die Verdunstung eine geringere Rolle. Deshalb könnte sich das Grundwasserniveau stabilisieren», erklärt das Wasserwirtschaftsamt.

Da nicht alle Böden in Luxemburg gleichermaßen Wasser aufnehmen, analysiert die Behörde ständig die Neubildung von Grundwasserbecken. Inwiefern sich diese Gewässer verändern, zeige sich erst mehrere Wochen nach den Niederschlägen.

(Jean-François Colin/L'essentiel)