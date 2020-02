Sie haben fast 1700 Filme in 30 Jahren gesehen

«Der erste Film war «Der Name der Rose» im Jahr 1987. Der letzte war «Judy». Und der nächste wird «Bad Boys For Life», schwärmen Camille und Jean aus dem Süden Luxemburgs. Seit mehr als 30 Jahren geht dieses Paar jeden Samstagabend ins Kino. Von der cineastischen Gewohnheit weichen sie nur im Notfall ab.

Von Anfang führen die beiden auch über jeden Film Protokoll, in dem sie die Namen der Regisseure und Schauspieler sowie die Einzelheiten der Vorführung in einem Notizbuch festhalten. Mittlerweile sind beide über 70 Jahre alt und haben in etwas mehr als drei Jahrzehnten 1688 Filme in den Kinos gesehen. «Wir wählen die Filme in erster Linie nach den Schauspielern aus», so die beiden, deren bevorzugte Genres Thriller oder Komödien sind. Horrorfilme mögen beide nicht.

Während Camille und Jean zunächst ins Ciné-Cité, Ciné Europe oder Ciné Eldorado gingen, überzeugte sie 1996 das Utopolis Kirchberg, welches 2015 zum Kinepolis Kirchberg wurde. «Wir sitzen immer auf den gleichen Plätzen, in der gleichen Reihe. Wir schätzen den Komfort und jeder kennt uns hier. 4DX haben wir bisher nicht getestet, da bewegt sich zu viel für uns», geben sie zu.

(Cédric Botzung/L'essentiel)