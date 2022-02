Abgeordnete bestätigen Lockerungen

Die neue Version des Covid-Gesetzes ist von den Abgeordneten auf ihrer Plenarsitzung am Freitagnachmittag bestätigt worden. Der am vergangenen Freitag von der Regierung vorgeschlagene und von LSAP-Berichterstatter Mars Di Bartolomeo vorgebrachte Text sieht Lockerungen der geltenden Corona-Maßnahmen vor.

Besuche im CHEM wieder möglich

Das Centre Hospitalier Émile-Mayrisch berichtet, dass aufgrund der neuen Regeln wieder Besuche bei Patienten an seinen Standorten in Esch, Niederkorn und Dudelange erlaubt sind. Diese können im Zeitraum von 15:00 bis 19:00 Uhr stattfinden und jeder Patient darf eine Person pro Tag für eine Stunde empfangen. Der CovidCheck bleibt in Kraft und jeder Besucher muss vor Ort einen Schnelltest durchführen.

So dürfen Bars, Restaurants, Cafés und Diskotheken auch nach 23 Uhr geöffnet bleiben. Darüber hinaus werden alle Maßnahmen, die den Privatbereich betreffen, aufgegeben. Die Personenbegrenzung bei Versammlungen wird nach oben korrigiert und bei mehr als 2000 Teilnehmern muss ein Gesundheitskonzept beim Gesundheitsamt eingereicht und genehmigt werden.

Ende des CovidChecks in Unternehmen

Ein großer Punkt des neuen Gesetzes ist das Ende des obligatorischen CovidChecks in Unternehmen, der erst seit weniger als einem Monat in Kraft ist. Das 3G-System wird wieder flächendeckend eingeführt (geimpft, genesen oder getestet), am Arbeitsplatz ist es optional. Der Text wurde dahingehend korrigiert, dass die Maßnahme auch für Verwaltungen und den öffentlichen Sektor gilt, womit auf eine Kritik des Staatsrats reagiert wurde.

Außerdem werden Kontaktfälle nicht mehr unter Quarantäne gestellt, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Für infizierte Personen werden die Regeln für die Isolation geändert. Betroffene können diese verlassen, wenn sie zwei negative Schnelltests im Abstand von einem Tag machen.

Die neuen Regeln treten in Kraft, sobald das Gesetz im Amtsblatt veröffentlicht ist, und gelten – wenn die Gesundheitslage stabil bleibt – bis zum 30. April. Bars und Restaurants dürfen laut Bettel bereits mit sofortiger Wirkung länger aufbleiben.

(jw/L'essentiel)