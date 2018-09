Krankenhäuser bekommen 2,3 Milliarden Euro

Die Regierung stellt dem Krankenhaussektor 2,3 Milliarden Euro für die Ausgaben in den kommenden beiden Jahren zur Verfügung. Dieser Finanzrahmen, der 1,127 Milliarden Euro für 2019 und 1,182 Milliarden Euro für 2020 umfasst, wird es dem Sektor ermöglichen, die Modernisierung und Entwicklung der Krankenhäuser voranzutreiben.

So müssen die Notfalldienste gestärkt, die Krankenhausstandards angepasst und die Qualität der Dienste verbessert werden, so die Regierung in einer Erklärung vom Freitagnachmittag. Ein neues Rehabilitationszentrum im Château de Colpach und der Haushalt des «Laboratoire national de santé» sind ebenfalls in dieser Summe enthalten.

(L'essentiel)