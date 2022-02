Fällt die frühere Sperrstunde schon am Freitag?

Schon am morgigen Freitag könnten die frühere Sperrstunde und das Betriebsverbot für Nachtclubs enden – das neue Covid-Gesetz soll in den kommenden 24 Stunden verabschiedet werden. «Wenn alles gut geht, wird das Gesetz am Abend veröffentlicht und tritt noch am selben Tag in Kraft», sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Sport und Berichterstatter Mars Di Bartolomeo (LSAP) gegenüber L'essentiel.

Die Abstimmung ist für Freitag um 13 Uhr angesetzt. Dass es auch tatsächlich sofort angewendet wird, unterliegt zwei Bedingungen: «Eine Befreiung von der zweiten Abstimmung und eine Veröffentlichung am selben Tag», so Di Bartolomeo. Sollte sich die Veröffentlichung etwas verzögern, müsste die Gastronomie also doch bis Samstag warten.

3G-Regelung im öffentlichen Dienst bleibt

Das neue Gesetz sieht die Wiedereinführung des 3G-Systems (geimpft, genesen oder getestet) im Freizeitbereich sowie den optionalen CovidCheck am Arbeitsplatz vor. «Alle vom Staatsrat vorgeschlagenen Änderungen wurden angenommen», stellte Mars Di Bartolomeo klar. Der Rat hatte das Gesetz zwar gebilligt, aber Zweifel an der Abschaffung der Regeln für private Versammlungen geäußert und Korrekturen am CovidCheck am Arbeitsplatz gefordert. Insbesondere sei der Text in Bezug auf den öffentlichen Sektor unklar gewesen.

Dieser Punkt werde «heute Nachmittag auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Regierung und Sozialpartnern geregelt», sagte Di Bartolomeo. Laut dem Minister für den öffentlichen Dienst, Marc Hansen (DP), wird die 3G-Regelung im öffentlichen Dienst beibehalten. Ein Rundschreiben werde an die Staatsbediensteten verteilt.

