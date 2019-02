Keine Flaggen-​​Pflicht an Luxemburger Schulen

In französischen Schulen könnte es bald zu Pflicht werden, dass die Tricolore sowie die europäische Flagge an den Gebäuden oder in deren Nähe angebracht werden muss. Ebenso sollen die Schülerinnen und Schüler die Texte der Nationalhymne lernen, um «die Symbole und Werte der Republik von klein auf übernehmen zu können.» In Frankreich ist die Beflaggung an den Hochschulen und Lyzeen bereits Pflicht.

Eine solche in Luxemburg einzuführen, steht nicht zur Debatte. «Auch wenn die meisten öffentlichen Schulen die Luxemburger Flagge tragen, gibt es keine Verpflichtung dazu, außer durch Beschluss des Regierungsrates zum Nationalfeiertag oder zur Staatstrauer», erklärt das Bildungsministerium auf Nachfrage von L'essentiel.

Großherzog muss deutlich sichtbar sein

Das Ministerium ergänzt, dass in Luxemburg, im Gegensatz zu Frankreich, die Frage der nationalen Symbole über die Jahre von den Regierungen noch nicht angesprochen wurde. «Die Vermittlung von Werten an Schulen in Luxemburg ist eher pädagogisch als symbolisch, insbesondere durch den Kurs ‹Leben und Gesellschaft›».

Statt der Flagge wurde das Porträt des Großherzogs in Luxemburg als Nationalsymbol eingeführt. Das Foto Henris müsse daher in öffentlichen Schulen, wie in allen öffentlichen Gebäuden, deutlich sichtbar sein.

(Olivier Loyens/L'essentiel)