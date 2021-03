Jugendliche verarbeiten Corona in einem Kurzfilm

In Kostümen und bunten Pullovern standen am Sonntag junge Leute in Esch vor einer Kamera. Die Jugendlichen drehten den Kurzfilm «Corps vide 19», dessen Dreharbeiten das Pate («Petit atelier théâtre d'Esch») und der Jugenddienst der Stadt Esch organisiert haben.

Allerdings mussten die Dreharbeiten zwischenzeitlich unterbrochen werden: Anwohner hatten die Polizei gerufen. Sie glaubten, ein Dutzend junger Leute würde auf der Straße kämpfen. Nachdem das Missverständnis aus der Welt geräumt. war, konnten die Dreharbeiten weiter gehen.

Alternative zur Bühne

«Die jungen Leute wollten über Corona sprechen, da wir im Moment nicht auf die Bühne können, war das eine gute Alternative», erklärt Pate-Direktor Saïf Settif. «Uns wird bewusst, dass wir scheinbar unbedeutende Augenblicke des Alltags verpassen», erklärt Miguel. Der 17-Jährige übernimmt in dem Filmprojekt die Rolle des Off-Sprechers. Hände schütteln, in ein Restaurant gehen oder einfach den Menschen auf der Straße ins Gesicht zu schauen.

Bereits am Samstag hatte das Team im CHEM gedreht. «In dem Film stecken sich eine Frau und ihre Enkel auf der Straße an. Der Enkel stirbt im Krankenhaus», erzählt die 24-jährige Betreuerin Cindy. Und obwohl die Story des Filmes rein fiktiv ist, werde man in der Schlussszene «ein großes Dankeschön an alle richten, die gegen das Virus kämpfen.» Im Sommer soll der Film dann in den sozialen Netzwerken gezeigt werden.

(sg/L'essentiel)