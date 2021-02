«Schon der Verdacht auf Krebs ist ein Notfall»

Durchschnittlich werden im Großherzogtum pro Jahr etwa 2600 Krebsfälle diagnostiziert. Das teilt das Nationale Krebsinstitut (INC) mit. Mehr als 900 Patienten überleben die Krankheit nicht. Krebs ist hierzulande bei den Männern die häufigste und bei den Frauen die zweithäufigste Todesursache. Im Kampf gegen die Krankheit hat das INC einen «Nationalen Krebsbericht» verfasst, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilt.

Der Bericht soll zeigen welche Stärken und Schwächen das Gesundheitssystem angesichts der Krankheit hat und analysieren, welche Behandlungen in Frage kommen. Es handelt sich dabei um den ersten Bericht dieser Größenordnung. Er ist der Ausgangspunkt für einen neuen nationalen Krebsplan für die Jahre von 2020 bis 2024.

Viele verschobene Termine

Gesundheitsministerin Paulette Lenert hob die Bedeutung von Prävention und Vorsorge hervor: «Je früher die Krankheit erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen. So hat zum Beispiel die Früherkennung von Brust- oder Darmkrebs eine sehr gute Heilungschance.»

Die Corona-Pandemie macht sich im klinischen Bereich weiterhin bei der Terminvergabe bemerkbar. Viele Patienten hätten ihre Vorsorgetermine verschoben oder ihre Krebsbehandlung abgebrochen, beklagt das INC. Das weist darauf hin, dass «die Krebsfälle wegen des Coronavirus nicht weniger werden.» So sei schon ein Verdacht auf Krebs ein Notfall. Keine Therapie zu beginnen oder sie zu verschieben, schmälern die Heilungschancen», warnt Gesundheitsministerin Paulette Lenert.

(L'essentiel)