ADR und Piraten gehen getrennte Wege

Die ADR und die Piratenpartei haben ihre gemeinsame technische Gruppe, die sie im November 2018 eingerichtet hatten, aufgelöst. Nach den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr beschlossen die beiden Parteien, sich im Parlament zu vereinen, um ihre parlamentarische Arbeit zu organisieren und auf Personalebene zusammenzuarbeiten. Grund: Sie kamen nicht auf genügend Mandate, um eine formelle Fraktion bilden zu können. Dazu braucht jede Partei mindestens fünf gewählte Vertreter. Die ADR kam nach der Wahl auf drei Mandate, die Piraten auf zwei.

Das Ende ihrer Zusammenarbeit kündigten beide Parteien am frühen Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung an. Nach einer «Bewertung des Abkommens» seien beide Parteien zum Schluss gekommen, dass die «gemeinsame technische Gruppe nicht mehr notwendig» ist. Ihre Aufrechterhaltung sei überflüssig.

(jw/L'essentiel)