Luxemburg greift wegen Corona tief in die Tasche

400.000 Euro. Das ist der Betrag, den Luxemburg der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Bekämpfung des Coronavirus, dem Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten und der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Maßnahmen zur Verfügung stellen wird, das geht aus einer offiziellen Stellungnahme hervor.

Die WHO hat einen Bereitschafts- und Reaktionsplan (Preparedness and Response Plan, PRP) im Wert von 620 Millionen Euro für den Zeitraum von Februar bis April 2020 aufgelegt. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus, insbesondere in den am stärksten gefährdeten Ländern, zu begrenzen, die Patienten zu isolieren und zu behandeln, über die Risiken angemessen zu informieren und so die sozioökonomischen Auswirkungen zu minimieren. Im «Geist der Solidarität» wird das Großherzogtum dafür 200.000 Euro beitragen.

Weitere 200.000 Euro steckt Luxemburg in den WHO-Notfallreservefonds, der derzeit «besonders gefragt» ist, um global den Gesundheitsbereich im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen. Darüberhinaus wird die luxemburgische Regierung im Rahmen ihrer bilateralen Beziehungen Soforthilfe in Form von Gesundheitsschutzausrüstung nach China, dem bisher am stärksten betroffenen Land, schicken.

(L'essentiel)