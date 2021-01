In Luxemburg wächst die Angst vor der Einsamkeit

«Die Situation ist nicht gravierend, aber wir müssen wachsam bleiben», sagt Paulette Lenert. Die Gesundheitsministerin und der Premier Xavier Bettel haben kürzlich einige Krankenhäuser besucht. Und jedes Mal haben die Leiter der psychiatrischen Abteilungen auf die Folgen der Einschränkungen für die psychische Gesundheit im Land hingewiesen. «Die psychiatrischen Dienste sind nicht überfordert, aber wir müssen wachsam bleiben.» Die mentale Gesundheit war eines der Argumente, die von der Regierung vorgebracht wurden, um unter bestimmten Bedingungen sportliche Aktivitäten oder die Wiedereröffnung von Kinos zu erlauben.

Die Leiterin des psychosozialen öffentlichen Dienstes, Mareike Bönigk, stellte die Entwicklung dieser psychologischen Auswirkungen fest. «Gleich zu Beginn der Krise, im März, hatten viele Menschen Angst vor einer möglichen Infektion. Ab April, Mai, hat sich das geändert. Isoliert zu sein, seine Familie und Freunde nicht zu sehen, war vor allem für ältere Menschen eine große Belastung», erinnert sich die Psychotherapeutin. Sie weist auf die Gefahren des «vor sich hin Grübelns, allein zu Hause» hin. Sie sagt: «Das wiegt mehr als die Angst vor einer Infektion, die eher theoretischer Natur ist».

«Licht hat eine Wirkung»

Darüber hinaus hat auch die Sorge um die Wirtschaft, die aus der Pandemie resultiert, einen realen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Armut und Gesundheit sind miteinander verbunden. «Wenn die finanzielle Situation einer Person gefährdet ist, hat das Auswirkungen auf die Menschen». Das sind Faktoren, die bei Regierungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen. Die Politik müsse auf die mentale Gesundheit der Bevölkerung achten, damit sie sich nicht verschlechtert.

Der Einzug des Winters mit seinen kurzen, dunklen Tagen hat der Stimmung der Menschen nicht geholfen. «Auch das Licht spielt eine Rolle, es wirkt sich nachweislich auf die psychische Gesundheit aus», sagt die Psychotherapeutin. Aber es gibt Nuancen. «Der Winter ist immer eine Zeit, in der wir uns zurückziehen, in der wir die Einsamkeit suchen, in der wir es gerne warm haben mit einem guten Buch», sagt sie. Ihr zufolge sind die Menschen, die psychologisch am meisten betroffen sind, «diejenigen, die bereits schwach sind. Diejenigen, die über Ressourcen verfügen, neigen dazu, die Situation auszunutzen. Der Abstand vergrößert sich unter diesen Umständen.»

Um unter diesen besonderen Umständen eine schlimme Depression zu vermeiden, verweist Marieke Bönigk auf das «tadellose Netz an psychologischer Unterstützung», das in Luxemburg zur Verfügung steht. «Wir haben hervorragende Fachleute im Land, allerdings bleibt einem Teil der Bevölkerung der Zugang zu dieser Versorgung aus finanziellen Gründen versagt.»

(jw/L'essentiel)