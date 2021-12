Luxemburg hat Beziehungen zu USA vertieft

In ihrem Rückblick auf das Jahr 2021 lobt die US-Botschaft in Luxemburg die verstärkten Beziehungen zum Großherzogtum. Ob in Fragen Menschenrechte, Klima, Raumfahrt oder Tourismus – man freue sich über ein Jahr, das die beiden Länder noch näher zusammengebracht hat.

«Trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben die Vereinigten Staaten und Luxemburg als standhafte Verbündete und starke Wirtschaftspartner 2021 in neuen und bestehenden Bereichen zusammengearbeitet, um ihren Wohlstand und ihre gemeinsamen Werte voranzutreiben», so die Botschaft in ihrer Pressemitteilung.

Tom Barrett tritt Amt als Botschafter in Luxemburg an

Die US-Vertretung nannte unter anderem Beispiele wie den Besuch des Oberbefehlshabers der Weltraumstreitkräfte, General John W. Raymond, das von Luxemburg mit der jüdischen Gemeinschaft unterzeichnete Restitutionsabkommen, die gemeinsamen Bemühungen beider Länder für den Klimaschutz und verwies auf die COP26 oder andere Gedenkveranstaltungen im Zusammenhang mit der amerikanischen Unterstützung für Luxemburg während des Zweiten Weltkrieges.

Tom Barrett’s new home upon arrival in Luxembourg. pic.twitter.com/fQsaEX3n8Z — Brandon Savage (@savagebrandon) December 19, 2021

Tom Barrett, langjähriger Bürgermeister von Milwaukee (Wisconsin), wurde Ende August von Joe Biden zum neuen Botschafter der Vereinigten Staaten in Luxemburg ernannt. Er ist gerade von seinem Amt zurückgetreten, hat seinen Amtseid geleistet und wird demnächst seine neuen Aufgaben im Großherzogtum übernehmen.

(L'essentiel)