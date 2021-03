Polizei suchte am Dienstag nach Paulette Lenert

Die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wurde am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie am Ufer eines Weihers in Nennig das Bewusstsein verloren hatte. Die genaue Ursache ist trotz aller Spekulationen noch unbekannt. Paulette Lenert konnte am Mittwoch nach einer Nacht zur Beobachtung nach Hause zurückkehren. Am Donnerstag, nach der Bekanntmachung durch das Gesundheitsministerium, konnte L'essentiel einige Details über den Verlauf dieses Tages am Dienstag in Erfahrung bringen.

Am Vormittag ging es für die Gesundheitsministerin im Gesundheitsausschuss um die Situation der Altenheime und insbesondere «Um Lauterbann» in Niederkorn. Die Diskussionen sollen recht lebhaft gewesen sein und Lenert musste der Opposition Rede und Antwort stehen. Am Nachmittag fuhr sie mit ihren Hunden im eigenen Auto über die Grenze nach Deutschland, um dort an einem kleinen Weiher bei Nennig mit ihren Hunden spazieren zu gehen. Dort wurde sie bewusstlos.

« Wir haben alle Schritte eingeleitet, die in einem solchen Fall notwendig sind »

Nach unseren Informationen war ihr Fahrer in der Hauptstadt, der am späten Nachmittag noch nichts von ihr gehört hatte, besorgt und benachrichtigte «zwischen 17 und 18 Uhr» die großherzogliche Polizei. «Wir haben alle Schritte eingeleitet, die in einem solchen Fall notwendig sind», so ein Polizeisprecher gegenüber L'essentiel. Sogar die Kriminalpolizei wurde daraufhin angeblich mobilisiert, um die Ministerin ausfindig zu machen. Erst «gegen 19 Uhr» kam die Information: Sie war von der deutschen Polizei gefunden worden, die ebenfalls benachrichtigt worden war.

Lenert war beim Eintreffen der Rettungskräfte wieder bei Bewusstsein, befand sich aber in einem Schockzustand und wurde vor Ort versorgt. Anschließend wurde sie in ein luxemburgisches Krankenhaus gebracht. Das Gesundheitsministerium sagte am Donnerstag, dass sich ihr Zustand schnell gebessert habe und sie sich nun einige Tage zu Hause ausruhen werde.

(Nicolas Chauty/Jérôme Wiss/L'essentiel)