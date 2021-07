Niederschläge wie «seit 100 Jahren» nicht mehr

Der Regen vom 14. und 15. Juli, der die Überschwemmungen in Luxemburg verursachte, war «eine außergewöhnliche Erfahrung», erklärte das Luxemburgische Institut für Wissenschaft und Technologie (LIST) am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Solch heftige Niederschläge seien seit über 100 Jahren nicht gemessen worden.

Les inondations du 15 juillet 2021 au Luxembourg ????????⚠ A quoi ressemble le Luxembourg après les fortes précipitations du 14 et du 15 juillet 2021? Suivez l'évolution de la situation sur https://bit.ly/3kl4RfU Publiée par L'essentiel Online FR sur Jeudi 15 juillet 2021

Die Tageshöchstwerte wurden an den Messstationen Beles und Oberkorn verzeichnet. Die Analyse der kumulierten Niederschläge über sieben Tage ergibt eine Gesamtsumme von 134 Millimetern – bis es wieder zu einer solchen Messung käme, würde «weit über 100 Jahre» dauern, erklärt das Institut.

In den kommenden Wochen und Monaten werde eine detailliertere Analyse – auch auf der Grundlage von Daten, die mit hydrogeologischen Tracern gewonnen wurden – durchgeführt werden. Diese sollen einen noch detaillierteren Einblick in die hydrologischen Prozesse dieser außergewöhnlichen Periode gewähren, heißt es seitens des LIST.

(ol/L'essentiel)