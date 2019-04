Mutmaßlicher Serien-​​Brandstifter sitzt in U-​​Haft

Die Ermittlungen, die in den letzten Monaten aufgrund einer Reihe von Autobränden in der Gemeinde Hesperingen eingeleitet wurden, zeigen erste Ergebnisse: Ein Mann, der in Zusammenhang mit diesen Bränden stehen soll, wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mit.

Das Gericht entschied, den Verdächtigen anzuklagen und in Untersuchungshaft zu nehmen. Da es sich um eine laufende Ermittlung handelt, teilt die Staatsanwaltschaft nicht mit, welche Brände der Tatverdächtige genau gelegt haben soll.

(L'essentiel)