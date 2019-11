Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Luxemburger vertrauen der Wissenschaft. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Studie im Auftrag des Fonds national de la recherche (FNR). Wissenschaftler ist sogar der vertrauenswürdigste Beruf (88 Prozent), gefolgt von Lehrern (73 Prozent) und Richtern (71 Prozent). Das Vertrauen in Wissenschaftler und Wissenschaft nimmt mit zunehmendem Alter und Bildungsniveau zu.

Darüber hinaus geben 61 Prozent der Befragten an, dass sie an Wissenschaft und Forschung in Luxemburg interessiert sind. Viele Luxemburger würden gerne besser über diesen Bereich informiert werden. Die Umfrage zeigt auch, dass nur 16 Prozent der Befragten glauben, dass Kinder und Jugendliche in der Schule gut in Naturwissenschaften ausgebildet werden. Besonders ausgeprägt war dies bei den Jugendlichen, wo 62 Prozent der Befragten diese Meinung teilen.

Schließlich glauben 81 Prozent der Einwohner, dass auch ein «kleines Land» wie Luxemburg wissenschaftliche Forschung betreiben sollte. Und 48 Prozent sind der Meinung, dass die öffentlichen Investitionen steigen sollten, während 47 Prozent der Meinung sind, dass sie auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden sollten.

