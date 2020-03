Die Lieferung von Medikamenten läuft normal

Gehen dem Großherzogtum die Medikamente in der Corona-Krise aus? So kann man die parlamentarischen Anfrage zusammenfassen, die Mars die Bartoloméo an die Gesundheitsministerin Paulette Lenert gerichtet hat. Die Antwort der Ministerin wurde am Dienstag veröffentlicht.

«Der Abteilung für Pharmazie und Medikamente (DPM) des Gesundheitsamts wurde keine direkt mit der Covid-19-Epidemie zusammenhängende Versorgungsunterbrechung gemeldet», sagte Paulette Lenert in ihrer Antwort, «auch wenn bisher einige Medikamente aufgrund von Lieferengpässen nicht verfügbar waren.»

Vorbereitung auf Pannen

Die Gesundheitsministerin wies auch darauf hin, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und das Netzwerk der zuständigen Behörden derzeit «eine Analyse der Auswirkungen der CoVid19-Epidemie auf die pharmazeutischen Versorgungsketten»in der Europäischen Union.

Die Ministerin erinnert daran, dass die Unternehmen nach europäischem Recht verpflichtet seien, Störungen der «Lieferketten vorzubeugen und rechtzeitig zu melden.» Aus diesem Grund seien die Hersteller verpflichtet «Reserven vorzuhalten», oder wenn nötig «Alternativen» zu liefern.

(fl/L'essentiel)