Neue Asyl-​​Herberge in Esch nimmt Form an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Quai Neudorf in Esch/Alzette, entlang der Straße nach Rümelingen, laufen die Bauarbeiten für eine neue Flüchtlingsunterkunft. Das Grundgerüst in Form einer großen Metallstruktur ist bereits fertiggestellt.

Die Kosten für die Errichtung der Asylherberge belaufen sich auf etwas mehr als sechs Millionen Euro. Ein Bauende wird für 2019 erwartet. Nach fünf Jahren könnten aus der im Massivbau errichteten Struktur Sozialwohnungen werden. «Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2019», teilt das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur mit.

Der Betrieb der Flüchtlingsunterkunft, der für 150 Menschen ausgelegt ist, soll von der Caritas und privaten Unternehmen sichergestellt werden. Ursprünglich war man von 300 Bewohnern ausgegangen, diese Zahl wurde jedoch reduziert. Das Integrationsbüro Olai war vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

(Gaël Padiou/L'essentiel)