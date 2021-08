Die Familie von «Zuka» will ihm öffentlich gedenken

Wer war der Mann, der von der Polizei in Ettelbrück nach einem Autodiebstahl und Messerangriff erschossen wurde? Der brasilianische Staatsbürger mit dem Spitznamen «Zuka» war verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnte in der Stadt im Norden Luxemburgs. Seit Montag trauern seine Angehörigen mit schwarzen Profilbildern auf den sozialen Netzwerken und posten Fotos. Über den Vorfall selbst sind sie zurückhaltend, doch sie beklagen die dramatischen Folgen des Polizeieinsatzes.

Am Samstag um 14 Uhr soll eine Demonstration am Knuedler organisiert werden, um «Gerechtigkeit» zu fordern, so der Aufruf der Organisatoren. Beweise, dass der für die tödlichen Schüsse verantwortliche Beamte nicht sachgemäß reagiert hat, gibt es bisher nicht, Kritik wurde aber dennoch laut. Die CSV-Opposition stellte in einer parlamentarischen Anfrage an den Minister für innere Sicherheit, Henri Kox, «das Verhalten der Polizeibeamten» in Frage.

Fonds zur Unterstützung der Familie

Die Staatsanwaltschaft Diekirch hatte zuvor über den Ablauf der Ereignisse informiert. Nach einem «gewalttätigen Raubüberfall in Hosingen» wurde der Flüchtige von einer Polizeistreife in Ettelbrück angehalten. «Der Fahrer stieg dann aus dem Auto und griff die Polizisten mit einem Messer an. Dabei machte einer der Polizeibeamten von seiner Dienstwaffe Gebrauch. Am Tag nach dem Vorfall hat die Generalpolizeiinspektion einen Zeugenaufruf veröffentlicht, der sich an alle Personen richtet, die für die Ermittlungen nützliche Informationen liefern können oder über Aufzeichnungen oder Videomaterial verfügen».

Bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen, wird es wohl noch dauern. Um der Familie von «Zuka» zu helfen, die Kosten für die Beerdigung aufzubringen, wurde ein Fonds eingerichtet.

(th/L'essenteil)