Eltern erneut zwischen Arbeit und Homeschooling

Die Ankündigung, dass die Schulen in Luxemburg ab dem heutigen Montag wieder geschlossen sind, hat viele Eltern und Schüler überrascht. «Das Homeschooling zu organisieren, ist nicht einfach», sagt Aurélie*, deren vier Jahre alte Tochter gerade eingeschult wurde. Sie erklärt, dass notwendigerweise immer ein Erwachsener bei dem Kind sein muss. «In der letzten Januarwoche musste sie drei Mal über Video am Unterricht teilnehmen. Die Eltern müssen zwischen Homeschooling und Homeoffice jonglieren. Wir brauchen zwei Computer, damit das überhaupt parallel laufen kann. Ich glaube kaum, dass jeder Haushalt derart ausgerüstet ist», so Aurélie weiter.

Vanessa wird zum ersten Mal seit Beginn der Krisen den Urlaub aus familiären Gründen in Anspruch nehmen müssen. Die Managerin glaubt, dass die Doppelbelastung bei den Arbeitgebern kaum wahrgenommen wird.

Einige Familien haben sich arrangiert

«Ich hoffe, dass das Bildungsministerium in Zukunft etwas weniger impulsiv agiert und mehr Vorlauf bietet», sagt Pierre. Er plädiert dafür, dass Eltern ihre Kinder auch dann zu Hause unterrichten können, wenn die Infektionslage zu hoch ist.

Einige Familien haben jedoch so langsam den Dreh raus. «Meine Arbeitszeiten sind recht flexibel, daher habe ich kein Problem. Ich bin froh, dass das Ministerium so entschieden hat», sagt Vincent. Und Julie ergänzt: «Meine Kinder haben sich schon daran gewöhnt. Sie haben viel im Umgang mit dem Computer gelernt. Wir wechseln uns mit der Betreuung ab. So kann jeder Elternteil etwas beitragen.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)