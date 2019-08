Auf der Kirmes gibt´s Kurse für Kinder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 679. Schueberfouer beginnt an diesem Freitag und endet am 10. September. Während der zwanzigtägigen Kirmes können Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren im Sport-, Kultur- und Schulzentrum «Tramsschapp» in Limpertsberg Workshops besuchen. Die Kurse finden von 14 bis 19 Uhr statt. Hier können die Jüngsten mehr über das Land erfahren, die Hauptstadt entdecken, Sport treiben, kreativ sein oder einfach toben.

Das Programm wird in enger Zusammenarbeit mit der Fédération nationale des commerçants forains (FNCF), dem Service national de la jeunesse (SNJ) und dem Centre d'animation pédagogique et de loisirs (CAPEL) der Service Foyers scolaires der Stadt Luxemburg organisiert.

Die Anmeldung ist ab Eröffnungstag, Freitag um 14 Uhr, im Sport-, Kultur- und Schulzentrum «Tramsschapp» möglich. Die Abschlussfeier findet am Dienstag, den 10. September, um 17 Uhr statt.

(mm/L'essentiel)