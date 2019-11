«Rassistische» Plakate in der Hauptstadt gesichtet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Freitagmorgen waren viele unserer Leser geschockt nachdem in Hollerich mehrere rassistische Plakate gesichtet wurden. Darauf waren die Abbildungen von farbigen Menschen mit der französischen und luxemburgischen Unterschrift «Qu’ils se débrouillent» und «Se sollen eens ginn!» («Sie sollen sehen, wie sie klar kommen») zu sehen. Diese Botschaft wurde von verschiedenen Lesern als «rassistisch», «unmenschlich» und «unverzeihlich» wahrgenommen.

Ein Leser dachte sich zwar, dass es darum gehe, Aufmerksamkeit für das Thema Rassismus zu schaffen. Jedoch gab es auf den Plakaten keinen Hinweis auf eine Hilfsorganisation oder ein offizielles Organ. Diese wurden einfach auf die Bausstellenzäune neben dem ehemaligen Postgebäude geklebt.

Eine Werbekampagne

Auf Nachfrage von L’essentiel bestätigte am späten Vormittag die Polizei, davon gehört zu haben. Beamten von der Polizeidienststelle in Hollerich waren vor Ort, um sich ein Bild zu machen.

Im Endeffekt stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um eine Werbekampagne gegen den Hunger, besonders in Afrika, einer NGO handelt. Es sei das Ziel gewesen, zu schockieren, so die Erklärungen der Werbeagentur auf Nachfrage von L'essentiel. Eine Meinung, die nicht von jedem geteilt wurde. «Der Zeitpunkt für diese Werbekampagne war sehr schlecht ausgewählt, da wir momentan ständig mit rassistischen Kommentaren in den sozialen Netzwerken überhäuft werden», sagte eine Leserin.

(jw/L'essentiel)