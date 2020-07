13 Schmetterlings-​​Arten sind verschwunden

«Die Situation der bestäubenden Insekten ist in Luxemburg sehr besorgniserregend», sagte Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Dienstag. Zwischen 1960 und heute sind 13 Schmetterlingsarten aus dem Großherzogtumverschwunden. «Während vor 1960 in Luxemburg 99 Arten beobachtet wurden, wurden sie im Zeitraum 2010-2016 auf 83 Arten reduziert», erklärt die Ministerin.

Eine solch detaillierte Analyse ist für die 340 Wildbienenarten und die 180 Schwebfliegenarten noch nicht möglich, aber der Trend dürfte dort ebenso alarmierend sein. In Belgien und den Niederlanden gibt es die Probleme bei den selben Arten. Der Rückgang ist «weitgehend auf Veränderungen in der Landnutzung zurückzuführen», so Carole Dieschbourg in einer parlamentarischen Antwort.

Ein Plan für 2030

Um die Entwicklung zu stoppen, hat die Regierung seit 2010 ein landesweites Überwachungssystem eingerichtet und arbeitet mit europäischen Partnern zusammen. Für 2030 wurde ein Plan mit «mehr als 70 Aktionen, die 18 Ziele erfüllen sollen» ausgearbeitet, mit dessen Umsetzung ab Januar 2021 begonnen werden soll. «Die Diversifizierung der Kulturen, die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln und die Ausdehnung von Grasland tragen zur Verbesserung der natürlichen Lebensräume bei», so die Ministerin.

Gleichzeitig haben die 438 Imker in Luxemburg ihre Arbeitsmethoden geändert, insbesondere bei der Schädlingsbekämpfung. Als direkte Folge davon verzeichneten die 7394 Bienenstöcke in dem Gebiet im vergangenen Winter 8,2 Prozent Verluste, die niedrigste Winterverlustrate seit 2014.

(nc/L'essentiel)