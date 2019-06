«Tarot hilft, das Leben besser zu verstehen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Ist das Ihr erstes Buch?

Michel Kieffer: Nicht ganz. Ich war vor 30 Jahren bei «Expression corporelle, musique et psychothérapie» (bei Éditions Fuzeau) und bei «On me dit guérisseur» (bei Éditions Piet) als Co-Autor beteiligt.

Genau wie in Ihrem neusten Werk Tarot et Évolution befassen sich die anderen beiden Bücher mit den Themen Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. Warum?

Vor allem, weil es sich um mein berufliches Tätigkeitsfeld handelt. Außerdem habe ich ein leidenschaftliches Interesse an der Forschung im Bereich der Humanwissenschaften. Mich interessiert alles, was den Menschen in seiner Komplexität ausmacht. Ich versuche, meinen Mitmenschen dabei zu helfen, ausgeglichen und gelassen zu bleiben und zu erkennen, dass nur sie für ihr Glück verantwortlich sind.

Ihr Buch befasst sich mit der Symbolik der Tarotkarten. Wie kommt das?

Ich bin fasziniert von den Symbolen und den Geheimnissen, die sie offenbaren: Die Sonne, die Liebe, der Vater, die Mutter... Das Tarot ist in diesem Zusammenhang eine der ältesten und bekanntesten Symbolsprachen. Sie spricht von dem, was wir täglich erleben, und hat eine geistige Dimension.

Und Sie selbst sagen nichts voraus?

Das Tarot ist als Wahrsagerwerkzeug bekannt. Dabei handelt es sich um Wahrsagerei. In meinem Tarot erkläre ich Dinge. Seine symbolische Sprache ermöglicht mir, die Person zu verstehen und ihr zu erklären, was sie durchmacht. Ich kann ihr höchstens Ratschläge geben, um zu einer Lösung zu finden.

Tarot et Évolution, von Michel Kieffer bei Éditions Persée.

(Gaël Padiou/L'essentiel)