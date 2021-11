Von Honig, Shakespeare und Security-​​Rauswurf

Wenn der Luxemburger Koch Xavier Kieffer plötzlich wieder in einen mysteriösen Mordfall verwickelt wird, kann dies nur eines bedeuten: Der Spiegel Bestseller-Autor Tom Hillenbrand hat seiner Figur wieder neues Leben eingehaucht. Gegenüber L’essentiel verrät der Schriftsteller unter anderem, warum Luxemburg zum Schauplatz der Serie wurde, und warum seine Recherche für «Goldenes Gift» zum Rausschmiss aus dem Park Dräi Eechelen führte.

«Goldenes Gift» von Tom Hillenbrand...



... ist am 4. November 2021 beim Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen.



Kostenpunkt: 12 Euro









Dass Xavier Kieffer sich im Großherzogtum niedergelassen hat, sei beim ersten Band nämlich eher ein Zufall gewesen. «Nach dem ersten Band ist mir bewusst geworden, dass Luxemburg nicht nur generell als pittoresker Schauplatz interessant ist, sondern auch durch die vielen Anknüpfungspunkte super für eine europäische Krimi-Reihe ist», verrät Hillenbrand und deutet auf die zahlreichen Diplomaten und EU-Leute hin. «Viel europäischer geht es eigentlich nicht.» Also behielt die Hauptfigur der bisher sieben Romane sein Restaurant in der Hauptstadt.

«Beim Location-Check von Sicherheitsleuten rausgeschmissen worden »

Doch wer sich im Grund auf die Suche nach Kieffers Restaurant macht, begibt sich auf ein unmögliches Unterfangen. Denn obschon Hillenbrand alles daran setzt, die Bezüge und Ortsbeschreibungen so präzise wie möglich zu halten, seien Hausnummern in der Regel immer gefälscht. Wie er es schafft, Luxemburg-Stadt in einer solchen Präzision zu beschreiben? Für die Recherche jedes Romans besuche er das Land zweimal. «Beim ersten Mal schaue ich mir an, was es Neues gibt, weil sich die Stadt doch relativ schnell verändert», erklärt der gebürtige Hamburger. Beim zweiten Mal laufe er sämtliche Routen noch einmal ab und fotografiere sich die Wege und Anhaltspunkte. «Da sind die Luxemburger sehr genau und schreiben auch, wenn was nicht stimmt», lacht der Autor, der sich bei seiner letzten Recherche fast selbst in Schwierigkeiten gebracht hätte.

«Dieses Mal bin ich tatsächlich das erste Mal beim Location-Check von Sicherheitsleuten rausgeschmissen worden», erzählt Hillenbrand lachend. Eine größere Szene in «Goldenes Gift» spiele nachts im Park Dräi Eechelen. Um sich die Szene vor Augen zu führen, habe er den Park im Sommer gegen 23.30 Uhr besucht – mit einer zu kleinen Taschenlampe. «Ich sah einen Mann mit einer großen Taschenlampe auf mich zukommen, der mir dann erklärte ‹Monsieur, c’est dangereux› und, dass das hier ein ‹lieu élevé› sei und man runterfallen könnte», schildert er sein abendliches Abenteuer. «Ich war da leider nicht geistesgegenwärtig genug, weil eigentlich hätte ich sagen müssen: ‹Genau deswegen bin ich hier!›»

Glücklicherweise sei er nirgendwo runtergefallen und habe zu dem Zeitpunkt das Meiste schon abgelaufen, sodass der Roman rund um das Thema Honig pünktlich zum 4. November erscheinen konnte. Dass der Wahl-Münchner für seinen neuen kulinarischen Krimi den Honig zum Leitthema ausgewählt hat, liege in erster Linie an einer guten Bekannten, die Hobby-Imkerin ist. «Ich habe mich auf einmal gefragt: ‹Wo kommt eigentlich der Honig her, den ich immer im Supermarkt kaufe?› Habe mich ein bisschen damit beschäftigt und herausgefunden: Er kommt von überall her und zwar gleichzeitig.» Je mehr er sich ins Thema eingelesen habe, desto mehr sei ihm bewusst geworden, dass da eine Geschichte drin steckt.

Und auch ein achter Band der Krimi-Reihe sei fest in Planung, doch bevor Tom Hillenbrand sich wieder mit Xavier Kieffer auf Verfolgungsjagd begibt, schreibe er jetzt einen historischen Roman. «Ich hatte am Anfang gedacht, die Pandemie sei gut zum Schreiben, wenn man nirgendwo mehr hingeht. Shakespeare hat sich ja auch während der Pest eingesperrt und acht Stücke geschrieben. Aber ich glaube Shakespeare hatte keine Kinder und musste kein Homeschooling machen», witzelt der humorvolle Schriftsteller.

