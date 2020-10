Luxemburg und halb Europa jetzt «rote Zone»

Das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise nimmt in Europa stetig zu. Mehr als die Hälfte der Länder der Europäischen Union, darunter auch Luxemburg, sind in einer neuen Europakarte über Reisebeschränkungen, die am Donnerstag vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) veröffentlicht wurde, als «rote Zone» eingeordnet worden.

In der Karte, die am Dienstag in Luxemburg von den Gesundheitsministern der Staaten versprochen wurde, um die Maßnahmen besser aufeinander abzustimmen zu können, sind nur drei Länder der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Finnland und Griechenland) überwiegend grün gekennzeichnet, während fünf Länder (Italien, Zypern, Estland, Litauen und Lettland) orangefarben dargestellt sind. Fünf Länder (Österreich, Deutschland, Schweden, Dänemark und Island) sind aufgrund «fehlender Testdaten» aus einem nicht näher spezifizierten Grund nicht farblich gekennzeichnet.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel)