Das Nationalarchiv zieht nach Belval

«Wir kriegen endlich ein neues Gebäude», erklärt Ministerin für Kultur Sam Tanson (Déi Gréng) am Donnerstagmorgen vor Journalisten. Bis hierhin war es ein langer Weg. 2003 wurde der Wettbewerb für das Gebäude des Nationalarchiv Luxemburg (Archives nationales de Luxembourg) international ausgeschrieben. Das Architekturbüro Paul Bretz bekam den Auftrag. Am 6. März diesen Jahres hat die Regierung das Projekt offiziell genehmigt. Baubeginn soll Mitte bis Ende 2021 sein. Für die Arbeiten sind 36 Monate veranschlagt.

Dass die Zeit drängt, wurde spätestens bei der Überschwemmung eines Teils der Sammlung im letzten Jahr klar. «Sowas darf nicht passieren», stellt Tanson klar. «Ein Nationalarchiv muss das bewahren, was für eine Gesellschaft von historischem Wert ist». Dafür brauche es ein Gebäude, das diesem Anspruch auch gerecht werde.

Das Nationalarchiv soll alle Dokumente aufbewahren, die auf nationaler Ebene von historischem, wissenschaftlichem, ökonomischem, gesellschaftlichem oder kulturellem Interesse sind. Die ältesten Dokumente stammen aus dem Jahr 762.

Die Öffentlichkeit soll ihr historisches Erbe einsehen können

«Ein Archiv ist aber nicht nur ein Ort, an dem Dokumente gelagert werden», ergänzt Josée Kirps, Direktorin des Nationalarchivs. «Es soll auch ein Ort sein, der der Öffentlichkeit erlaubt, auf ihr historisches Erbe zuzugreifen.» Auch darum sei das neue Gebäude so wertvoll. Es verfügt über einen Ausstellungsraum und Lesesäle für Besucher.

Außerdem bündelt es die Sammlung. Seit 1968 befindet sich das Nationalarchiv in der ehemaligen Kaserne am Plateau du Saint Esprit in Luxemburg-Stadt. Depots sind aber auch in einem Teil der Tiefgarage des Plateau du Saint-Esprit sowie in der Industriezone Bourmicht in Bartringen und im Keller des Athenäums von Luxemburg. Das sei bisher hinderlich bei Recherchen gewesen und auch nicht gut für die Dokumente. Denn diese mussten immer wieder transportiert werden.

In Zukunft wird die komplette Sammlung an einem Ort sein. Und dieser Ort wurde nicht zufällig gewählt. Das neue Nationalarchiv wird in Belval gebaut und damit direkt neben der Universität. «Das ist der optimale Platz. So werden Synergien geschaffen», betont Tanson. Wissenschaftler wie Studenten haben so direkten Zugriff auf die bedeutendsten Dokumente.

Das Gebäude ist für 105 Kilometer Dokumente ausgelegt. Bisher umfasst das Archiv 50 Regal-Kilometer. Pro Jahr kommen ein bis eineinhalb Kilometer dazu. Das neue Gebäude reiche daher für die nächsten 25 bis 30 Jahre.

