Zwei Luxemburger wurden verhaftet

Ein Sprengstofffund im Keller eines Wohnhauses hat in Trier-Igel, nahe der luxemburgischen Grenze, einen nächtlichen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 150 Anwohner wurden am Mittwochabend in Sicherheit gebracht, ehe der «hochgradig explosionsgefährliche» Sprengstoff aus dem Gebäude geschafft werden konnte, wie die Polizei mitteilte.

Der genaue Hintergrund war am Morgen noch unklar. Ein politisches Motiv gebe es aber nicht. Ein religiöses Motiv könne ebenfalls ausgeschlossen werden, so vermeldeten die Staatsanwaltschaft Trier und die Polizei Trier in einer gemeinsamen Mitteilung.

Männer haben luxemburgische und deutsche Staatsbürgerschaft

Ermittlungen ergaben demnach, dass mehrere junge Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren über den Zeitraum vom 21. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019 mehrfach in einen regionalen Betrieb eingebrochen waren, um sich die Materialien für die selbstgebaute Bombe zu besorgen. Alle Männer stammen aus der Region und besitzen die luxemburgische oder die deutsche Staatsbürgerschaft.

Bei dem nächtlichen Großeinsatz wurden drei Tatverdächtige festgenommen, darunter auch zwei Luxemburger, wie Luxemburger Medien berichtet. Die Festgenommenen wurden noch im Laufe des Nachmittags dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt.

(L'essentiel)