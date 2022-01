Vom Spagat zwischen Show und Wissenschaft

«Ich bin zum ersten Mal in einem Planetarium und es ist sehr beeindruckend», sagt Nicki, ein Familienvater, als er aus dem neu gestalteten Raum im Science Center in Differdingen kommt, den er mit seinen beiden Kindern besucht hat. Der Raum in Form einer Kuppel ermöglicht es den Besuchern, auf ihren Liegestühlen in die Planeten unseres Sonnensystems und fremde Galaxien einzutauchen.

Die Installation war «sehr arbeitsintensiv», erklärt Julien Laigle, Wissenschaftsmediator im Science Center. Wir mussten «die Holzstruktur aufbauen, die technischen Installationen, die Lautsprecher und die Lichter», sagt er. Erst dann konnte die Software programmiert werden. Die Software «gehört der Firma, die sie entwickelt hat, aber wir können zeigen, was uns interessiert», erklärt der Mitgestalter der Show.

«So können wir zeigen, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind»

Ziel ist es, eine Show «für jedermann» zu präsentieren. «Wir beginnen mit dem Tageshimmel und zeigen dann, wie man sich orientiert, wo sich Polarstern, Planeten und unser Sonnensystem befinden», erklärt Laigle: «So können wir zeigen, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind.» Die Show müsse demnach aber bald angepasst werden: «Da wir vom Tageshimmel ausgehen, wird sie sich im Frühling ändern.»

Der 27-jährige Frank findet die Installation «gut gemacht» und «für die breite Öffentlichkeit erschwinglich». Er sagte: «Es gibt viele Dinge, die man normalerweise nicht am Himmel sieht, wie die Planeten, die Sonne und die Nordlichter.» Der kleine Matthias freut sich, «dass ich gesehen habe, was am Himmel passiert».

Davon werden sich die Besucher künftig ein noch genaueres Bild machen können. Denn die Pläne des Science Center in Differdingen gehen noch weiter: «Wir haben vor, auf dem Dach des Science Centers ein Observatorium zu installieren», kündigt Wissenschaftsmediatorin Nadia Battello an. «Die so aufgenommenen Bilder können dann im Planetarium gezeigt werden».

(jg/L'essentiel)