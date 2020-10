«Viele Anwälte hat die Krise schwer getroffen»

Valérie Dupong ist seit dem 17. September die neue Präsidentin der luxemburgischen Anwaltskammer für die kommenden beiden Jahre. Sie ist die sechste Frau, die in dieses Amt gewählt wurde. Insgesamt hatte sie 66 Vorgänger. Dupong will «der Öffentlichkeit den Beruf des Anwalts zugänglicher machen».

Die Anwaltskammer in Zahlen:



• Die Kammer hat 3011 Mitglieder, von denen 52,5 Prozent Männer und 47,5 Prozent Frauen sind.

• 1693 Anwälte, 810 Referendare, 544 EU-Anwälte und 181 Anwaltskanzleien sind bei der Anwaltskammer registriert.

• 44 Nationalitäten sind unter den Mitgliedern vertreten, die meisten sind Franzosen, danach kommen Luxemburger.

• Im Jahr 2019/2020 wurde in 4744 Fällen Prozesskostenhilfe bewilligt. 142 bei der Kammer angeklagte Fälle wegen überhöhter Gebühren wurden abgewiesen. In 153 Disziplinarfälle und 23 Fälle wegen Geldwäscheverdachts wurden bearbeitet.

Insbesondere müsse den Menschen erklärt werden, dass Anwälte bei einem Streitfall schon zu einem frühen Zeitpunkt eingebunden werden können. In vielen Fällen könne so ein Gerichtsprozess vermieden werden. Dabei helfen soll eine virtuelle Anwaltschaft. Die Plattform werde derzeit entwickelt, allerdings gestalte sich «der Prozess als langwierig und kompliziert. Es stellen sich viele ethische Fragen», sagt Dupong.

Eine von Dupongs Prioritäten liegt in der Ausbildung junger Anwälte, da «der Nachwuchs zum Start in den Beruf besser ausgebildet sein muss», wie sie sagt. Außerdem will sie Anwälten, die besonders stark unter der aktuellen Gesundheitskrise leiden, unter die Arme greifen. «Besonders junge Anwälte und kleine Kanzleien sind schwer getroffen worden», erklärt Dupong. Schon ihr Vorgänger, François Kremer, wollte mit dem Klischee über reiche Anwälte aufräumen und erinnerte mehrfach daran, dass es keinen Mindestlohn für Freiberufler gibt. «Bei weitem nicht alle Anwälte schwimmen im Geld», sagte er.

(jg/L'essentiel)