Luxemburger Insta-​​Star lebt seinen Hollywood-​​Traum

Fast sein ganzes Leben hat Chris Baris in Luxemburg verbracht, zur Schule ging er in Düdelingen. Doch das Großherzogtum wurde für Chris’ Träume irgendwann zu klein. Vor etwa vier Jahren wagte der Beau, der die luxemburgische und die US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, den Schritt in die große Welt hinaus und zog nach Los Angeles: «Es war schon immer mein Traum, mal auf einer großen Leinwand und auf einem Cover eines Fashion-Magazins zu erscheinen. Beides hab ich jetzt geschafft», erzählt er stolz im L'essentiel-Interview.

Der 24-Jährige wird in den USA inzwischen regelmäßig als Model oder Schauspieler gebucht. Zuletzt hat er eine Nebenrolle in «I'm Not Afraid» ergattert – der Horrorfilm wird nächstes Jahr veröffentlicht. In wenigen Monaten wird der schöne Luxemburger außerdem das Cover des Obvious Magazine zieren. «Mein Ziel ist es, irgendwann in einer Netflix-Serie oder einem Kinofilm mitzuspielen. Und dann vielleicht sogar einen Oscar zu gewinnen.»

Damit Regisseure und Marken-Vertreter auf ihn aufmerksam werden, arbeitet Chris hart an seinem Instagram-Auftritt. Mehr als 100.000 Follower hat er inzwischen, die dank Insta-Storys an seinem Leben teilhaben können. Mindestens acht Stunden am Tag ist der Luxemburger auf der Plattform unterwegs: «Es ist zu einem Vollzeitjob geworden.»

Rückkehr nach Luxemburg?

Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. «Meine Familie und meine Freunde fehlen mir sehr.» Es sei sehr schwer, Freunde in L.A. zu finden: «Jeder ist hier darauf fokusiert, Karriere zu machen und du kannst nicht jedem trauen. Denn du weißt nicht, ob dich die Leute wirklich oder nur wegen deiner Instagram-Reichweite mögen.»

Nichtsdestotrotz ist Chris in den USA sehr glücklich, «aber wenn ich meine Ziele erreicht habe und älter bin, könnte ich mir vorstellen, wieder zurück nach Luxemburg zu kommen». Ein kleiner aber feiner Unterschied zwischen Californian Lifestyle und Lëtzebuerger Sprooch weckt in Chris immer besondere Heimatgefühle: «Wenn man einen Amerikaner fragt, wie es ihm geht, sagt er nur positive Sachen. Wenn man einen Luxemburger fragt, kriegt man immer dieselbe einfache Antwort: ça muss. Das würde ich gerne nochmal hören!»

Video-Grüße von Chris aus dem Sunshine State ins heimische Lëtzebuerg:

(Christine Biadacz/L'essentiel)