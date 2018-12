MeteoLux warnt vor Sturm und Regen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Leise rieselnder Schnee ist in Luxemburg in den nächsten Tagen nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil: Der staatliche Wetterdienst MeteoLux meldet für das kommende Wochenende nasskaltes und vor allem stürmisches Wetter.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Während die Temperaturen am Donnerstag bei leichtem Regen auf maximal sieben Grad Celsius am Tag herabsinken, wird es ab Freitag deutlich milder. Höchstwerte von bis zu zwölf Grad sind hier zu erwarten. Dabei fegt ein stürmischer Wind mit bis zu 75 km/h durch das Land. Auch mit Starkregen ist am Freitag zu rechnen.

Am Samstag und Sonntag beruhigt sich die Lage wieder. Die Maximalwerte bewegen sich zwischen zehn und zwölf Grad Celsius bei leichtem Regen und Windstärken von 40 km/h. Mit etwas Glück kämpft sich die Sonne am Samstag sogar durch die dichte Wolkendecke. Die neue Woche startet allerdiengs wieder mit ähnlich grauem und nassem Wetter. Weiße Weihnachten sind daher eher unwahrscheinlich.

(L'essentiel)