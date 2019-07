Bofferding wütend über Trump-​​Tweet

Artikel per Mail weiterempfehlen

"Warum gehen sie nicht zurück", twitterte US-Präsident #DonaldTrump. Gemeint waren #Demokratinnen, die als Abgeordnete im #USKongress sitzen - und die in den #USA geboren sind. mais non... https://t.co/wjx9QmwqA8 — Taina Bofferding (@TainaBofferding) July 15, 2019

«Warum gehen sie nicht zurück und helfen dabei, die total kaputten und von Kriminalität befallenen Orte in Ordnung zu bringen, aus denen sie gekommen sind», schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Dieser rassistische Angriff galt weiblichen Kongressabgeordneten. Trump nannte keine Namen, doch wer gemeint war, ist klar: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley und Ilhan Omar. Die jungen Frauen gehören zu den aufstrebenden demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus. L'essentiel berichtete.

Luxemburgs Ministerin für Inneres und für Gleichstellung, Taina Bofferding (LSAP), fand die rassistischen Angriffe, die zudem ausschließlich Frauen galten, offenbar empörend. «Warum gehen sie nicht zurück», griff Bofferding Trumps Worte in einem Tweet auf: «Gemeint waren #Demokratinnen, die als Abgeordnete im #USKongress sitzen - und die in den #USA geboren sind. mais non...»

Zurück gehen – zurück wohin?

Die Orte, aus denen die Frauen «gekommen sind», wie Trump schreibt, liegen in den USA. Bis auf Ilhan Omar, die in Somalia auf die Welt kam, wurden die Frauen in den Vereinigten Staaten geboren.

Trumps verbale Attacke ist kein Ausreißer. Der Präsident setze seinen Tweet an dem Tag ab, für den er Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung angekündigt hatte. Diese fielen am Sonntag zwar aus. Viele Migranten hatten sich aus Angst vor einer Abschiebung aber dennoch verschanzt.

(Marlene Brey/L'essentiel)