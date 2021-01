«Es ist gut, dass wir wegen des Coronavirus im Home Office sind, denn mein Büro ist nur einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt, und gerade jetzt stehen gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten in den Straßen», berichtet die 22-jährige Juliette. Die junge Amerikanerin ist in Luxemburg aufgewachsen und ging 2016 zum Studium in die Vereinigte Staaten. Mittlerweile arbeitet sie in der Hauptstadt Washington D.C. und verfolgte gestern online die Vereidigung des 46. Präsidenten der USA.

«Das Zentrum ist abgesperrt. Man muss durch Kontrollpunkte gehen, um weiterzukommen. Die Behörden haben uns gebeten, nicht dorthin zu gehen», erklärt sie. «Wir haben zwei Wochen lang eingekauft und sind zu Hause geblieben.» Es gibt einen großen Unterschied zwischen Luxemburg und den USA. «Ich weiß nicht, wen meine Luxemburger Freunde wählen. In den Vereinigten Staaten hingegen ist es ein Thema, das die Gemüter spaltet.» Der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar schockierte Juliette, aber überrascht war sie nicht. «Was mich erschreckte, war die fehlende Reaktion bestimmter gewählter Vertreter und der Behörden», erklärte sie.

Am Mittwoch war sie nach der Einweihung «erleichtert und ermutigt». Dennoch seien die Probleme der USA «nicht auf magisches Weise verschwunden, als Joe Biden ins Amt kam. Es gibt noch einiges zu tun», so die junge Frau.

(Severine Goffin/L'essentiel)