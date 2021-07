Verbraucherschützer fordern frühere Indexierung

Der Verlust der Kaufkraft der Menschen bereitet dem Luxemburger Verbraucherverband Sorgen. «In der Privatwirtschaft blieben die Gehälter zuletzt auf dem selben Niveau. Wenn man die Inflation berücksichtigt, verdient man nicht mehr als vor fünf Jahren», sagt ULC-Direktor Guy Goedert. Zudem zogen die Verbraucherpreise wieder kräftig an – insbesondere die Kraftstoffpreise. Die jährliche Inflationsrate lag laut Statec im Juni bei 2,2 Prozent.

Eine neue Indexierung der Gehälter wird zwar für Ende dieses Jahres prognostiziert, sollte aber nicht bis dahin hinausgezögert werden, so die ULC. «Wir fordern eine Vorauszahlung in Höhe von 1,5 Prozent, zumindest für die Geringverdiener, sollte die Indexierung nicht automatisch ausgelöst werden», sagt Guy Goedert. Dieses Verfahren sei bereits vor zwei Jahrzehnten Angewandt worden, als der ehemalige luxemburgische Stahlkonzern Arbed in Schwierigkeiten steckte.

Ein weiteres Thema, das die ULC anspricht, sind die steigenden Wohnungspreise. Die Bereitstellung von weiterem bezahlbarem Wohnraum sei eine Lösung. «Es gibt Maßnahmen des Ministeriums, die in diese Richtung gehen, aber sie müssen intensiviert werden und die Arbeit mit den Kommunen, die den sozialen Wohnungsbau umsetzen, muss ausgebaut werden. Einige machen es gut, andere sind zu langsam», so der Direktor. Das Thema müsse Treffen bei einem Treffen mit dem Verband der luxemburgischen Städte und Gemeinden (Syvicol) aufgegriffen werden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)