Police Grand-​​Ducale patroulliert zu Silvester

Bereits vor den Festtagen hatte die luxemburgische Polizei verkündet, dass es zu Weihnachten und Silvester strenge Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangssperre und der festgelegten Hygieneregeln geben soll. Laut Corona-Experte Paul Wilmes wolle man von Anfang an einen explosiven Anstieg der Corona-Fallzahlen wie zu Thanksgiving in den USA oder Kanada für die Festtage in Luxemburg vermeiden.

Zum ungewöhnlichen Weihnachtsfest war es bereits verboten, mit mehr als zwei Gästen zu feiern. Bei Verstößen gegen die Regeln gibt es eine Geldstrafe, die seit dem 26. Dezember von 145 auf 300 Euro erhöht wurde. Die Ausgangssperre gilt nun von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Straßenverkehr bleibt ebenfalls untersagt.

In der Silvesternacht wird zudem die Anzahl der Polizeibeamten erhöht, um auf Anrufe der Bürger entsprechend reagieren zu können. Auch auf das Feuerwerk um Mitternacht, das den Übergang ins Jahr 2021 markiert, wird man verzichten müssen.

(L'essentiel)