«Mehr als die Hälfte der Tests waren positiv»

Die Menschen stehen im Regen oder harren in einem Zelt aus, viele andere warten in ihren Autos darauf, bis sie endlich an der Reihe sind: Das Corona-Testzentrum von BioneXt Lab in Leudelingen war auch am Dienstag noch immer völlig überlaufen. «Ich kam vor etwa zwanzig Minuten an. Man sagte mir, dass vor mir 200 Leute stehen», berichtet Henry aus Petingen. «Wir haben nicht erwartet, so viele Leute zu sehen», bestätigt Luis aus Differdingen, der wegen eines positiven Selbsttests einen PCR-Test machen wollte.

Auf dem Parkplatz herrscht reges Treiben. Viele fahren entmutigt und frustriert wieder weg. «Am Montag war es noch schlimmer. Bei 100 Personen muss man ungefähr eine Stunde warten. Gestern waren es mehr als vier Stunden», berichten die Beschäftigten dort, die sich bemühen, Menschenansammlungen vor dem Zentrum zu vermeiden. Aber hier muss eben kein Termin für einen PCR-Test vereinbart werden. «Zu Beginn der Woche haben wir die positiven Selbsttests vom Wochenende und die Arbeitnehmer, die einen negativen Test pro Woche vorlegen müssen», erklärt ein Angestellter.

«Die meisten Testergebnisse waren innerhalb von 24 Stunden da»

Hinzu kommen nun auch noch die Urlaubs-Rückkehrer – und nicht zu wenige. Die acht Kabinen sind immer besetzt. Am Montag «haben wir etwa 3500 PCR-Tests durchgeführt, von denen mehr als 50 Prozent positiv waren», erklärt das Labor BioneXt Lab gegenüber L'essentiel. Die vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen seien nicht komplett, da es 24 Stunden dauert, bis das Ergebnis der Patienten vorliege. Die Zahlen werden demnach zeitlich verzögert veröffentlicht. Die Zahlen, am Mittwoch würden wieder höher sein.

«Der Anstieg des PCR-Testvolumens ist hauptsächlich auf den epidemischen Aufschwung zurückzuführen. Die meisten Patienten verfügen über ein ärztliches Rezept oder ein Rezept, das im Rahmen des Contact Tracing ausgestellt wurde», erklärt das Labor, das «eine beispiellose Spitze des Andrangs» erlebe. «Aber unser System mit den virtuellen Tickets funktioniert sehr gut und wer wollte, konnte im letzten Moment noch einmal kommen. Trotzdem waren die meisten Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden da».

«Die Aggressivität mancher Patienten ist schwer zu ertragen»

BioneXt Lab lobt zwar das Verständnis vieler Patienten, prangert aber auch die Bedingungen an: «Wir arbeiten seit fast zwei Jahren rund um die Uhr. Wir tun unser möglichstes, um die Wartezeiten zu verkürzen. Wir verstehen die Frustration mancher Menschen, die gerne sofort nach ihrer Ankunft im Entnahmezentrum betreut werden würden. Aber die Aggressivität, die uns manche Patienten entgegenbringen, ist für unsere Teams schwer zu ertragen».

Die Laboratoires réunis, die nach Terminvereinbarung in Junglinster, Marnach oder Wiltz testen, stoßen ebenfalls an ihre Kapazitätsgrenzen (2500 Tests pro Tag). Je nach Personal, ist die Kapazität an manchen Tagen auf 2000 begrenzt. «Der limitierende Faktor ist das Personal», bestätigt das Labor, das bereits geplant hat, sein Personal im Hinblick auf die Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Tests am 15. Januar aufzustocken. Ziel seien demnach «3000 Tests pro Tag».

(Nicolas Martin/L'essentiel)