Luxemburg beschränkt private Treffen ab Montag

Als Premierminister Xavier Bettel (DP) am Sonntagabend vor die Presse im Chateau de Senningen tritt merkt man, der Regierungschef hatte ein intensives Wochenende. Nach drei Tagen in Brüssel ist er am Sonntagabend nach Luxemburg zurückgeeilt, um mit seinem Kabinett über die Corona-Situation in der Heimat zu beraten. Die Analyse sei wichtig gewesen, um auf die neue Situation eine Antwort zu finden.

Er und seine Kollegen seien «alarmiert» nach der Analyse der aktuellen Lage, die jedoch nicht mit der Lage im März vergleichbar sei. «Wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen werden», zeigt sich Bettel nach der Bestandsaufnahme überzeugt. Deshalb hat die Regierung einen Nachtrag zum Covid-Gesetz beschlossen.

Private Treffen auf zehn Personen begrenzt

Der neue Text sieht neben neuen Einschränkungen auch Sanktionen für Regelbrecher vor. Private Treffen werden auf maximal zehn Personen begrenzt, egal ob drinnen oder draußen. In dieser Zahl sind die Menschen des Haushaltes nicht eingerechnet. Abstand müssen die Menschen bei solchen Treffen trotzdem halten. Bei Veranstaltungen im Freien ab 10 Personen müssen alle Teilnehmer sitzen und Abstand halten. Bettel fügte mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Wochen an: «Die Menschen in Quarantäne sollen das Haus nicht einmal kurz verlassen.»

Personen die bei einem Verstoß gegen die Regeln und insbesondere die verhängten Quarantäne ertappt werden, müssen künftig mit Bußgeldern rechnen. Außerdem soll eine Kampagne die Sensibilisierung in der Bevölkerung für die Maßnahmen erhöhen. Insbesondere die Hygiene- und Abstandsregeln gelte es weithin einzuhalten.

Betriebe können bestraft werden

Auch am Arbeitsplatz soll weiterhin für Abstand gesorgt werden. Die Regierung hält ihre Empfehlung für Homeoffice aufrecht, da wo es möglich ist. Betriebe die sich nicht an die Maßnahmen der Regierung halten, müssen künftig mit weitergehenden Sanktionen rechnen. Der Premierminister kündigte an, dass diese Betriebe von künftigen Hilfen ausgeschlossen werden könnten und bereits erhaltene Hilfsgelder zurückzahlen müssten. Als schärfste Sanktion kann die Verwaltung künftig solche Betriebe für drei Monate schließen.

Paulett Lenert (LSAP) ergänzte die knappen Ausführungen des Premierministers. Die Gesundheitsministerin stellt klar, die «meisten Menschen die positiv getestet werden, haben Symptome.» Eine Auswertungen in den Kläranlagen im Lande habe zudem bestätigt, dass das Virus «im ganzen Land aktiv ist». Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Gesundheitsexperten, immer häufiger halten sich die Leute nicht mehr an die Hygiene- und Abstandregeln. Kleine Geburtstagsfeiern, Kindergeburtstage, das seien die Gelegenheiten bei der sich zahlreiche Menschen angesteckt haben.

Rückverfolgung der Kontakte funktioniert

Auch weil viele Menschen dem Irrglauben aufgesessen seien, wenn die Höchstzahl der Erlaubten Menschen bei einer Veranstaltung eingehalten werden, brauche man keinen Abstand mehr. Um solche ein Mythen zu beseitigen, wolle man den Menschen die Regeln wieder näher bringen, als präventive Maßnahmen. Das Kontakt-Tracing sei eine «ganz neue Erfahrung» für das Gesundheitsministerium gewesen. Das ganze Land könne man nicht wieder unter Quarantäne stellen, deshalb gelte es die einzelnen Infizierten von den «gesunden» Einwohnern zu isolieren, betonte Lenert. Xavier Bettel ergänzte später, es gehe nicht darum die Infizierten zu «stigmatisieren», das wolle man unter allen Umständen verhindern.

Eine gute Nachricht hatte Lenert dann noch, die Rückverfolgung der Kontaktpersonen habe man derzeit wieder einigermaßen im Griff. Dabei stellen die Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums aber immer häufiger fest, dass die Quarantäne nicht eingehalten werde. 10 Prozent der Menschen, die eine Aufforderung zur Selbstisolation erhalten hätten, habe man nachträglich bei Verstößen ertappt.

Künftig wolle man für Fairness unter den Menschen sorgen und diese Übertritte sanktionieren. Der Premierminister brandmarkte ein solches Verhalten als «egoistisch». Die Regierung beschließe diese Gesetze nicht als reinen Selbstzweck, sondern als Reaktion auf die fehlende Disziplin Einzelner und «nicht um gezielt Leute zu ärgern.»

Chamber diskutiert am Montag

Der Gesetzestext mit den neuen Maßnahmen soll am Montag den Abgeordneten der Chamber vorgelegt werden. Nach dem Ende des Etat de Crise hätten die Abgeordneten das letzte Wort bei der Verabschiedung der Ergänzung. Auch der Staatsrat muss den Text billigen. Der Polizei werden auch bei diesem Gesetzentwurf keine Befugnisse eingeräumt, durch die den Beamten ein betreten der Wohnung gestattet ist.

«Wir wollen nicht in einem Staat leben, in dem die Polizei einfach in Wohnungen eindringt», machte Xavier Bettel deutlich. Die Polizisten könnten aber sehr wohl Verstöße auch ermitteln, ohne dazu in die Wohnungen einzudringen. Als Beispiel nannte der Premierminister die Möglichkeit, die Gäste beim Verlassen des Hauses zu zählen.

(LH/L'essentiel)